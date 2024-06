Scontro fra due auto: un 37enne grave in ospedale

Schianto fra due auto tra via Bertona Vecchia e via Fontanese, alla prima periferia di Poviglio. L’incidente si è verificato attorno alle 18.30. Una delle auto è uscita di strada ed è andata a finire nel fossato, una persona rimasta incastrata nell’abitacolo è stata liberata dai vigili del fuoco di Guastalla. Sul luogo anche le ambulanze della Croce Rossa di Guastalla, l’autoinfermieristica di Guastalla e l’automedica di Novellara. Un ferito di 37 anni, di Gattatico, in gravi condizioni, è stato portato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. Non sarebbe in pericolo di vita. L’altro ferito, con lesioni lievi, 28 anni, bolognese, è stato portato al pronto soccorso di Guastalla. Rilievi della polizia locale Bassa Reggiana.