Scontro frontale fra due auto. Un 25enne in gravi condizioni

Grave incidente frontale fra due auto venerdì sera alle 20 circa lungo la strada provinciale 513 di val d’Enza, in località Casino di Castelnovo Monti: quattro i feriti di cui uno grave portato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

Le due autovetture mentre stavano percorrendo la strada provinciale Castelnovo-Vetto in direzione opposta quando, ad un certo punto per cause al vaglio dei carabinieri di Castelnovo Monti intervenuti sul posto, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato particolarmente violento: 4 i feriti per cui allertata la centrale del 118 soccorso che ha prontamente inviato sul posto le ambulanze della Croce Rossa di Carpineti, della Croce Verde di Villa Minozzo e Castelnovo-Vetto, oltre all’automedica di Castelnovo Monti.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Castelnovo per estrarre i passeggeri dalle auto accidentate.

Ad avere la peggio è stato un giovane di 25 anni, subito sottoposto alle cure dell’equipe dell’automedica di Castelnovo Monti e quindi portato d’urgenza, con l’ambulanza della Croce Verde di Castelnovo all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio con accompagnamento sanitario in condizioni giudicate gravi: ha riportato fratture multiple, ma per fortuna la sua vita non è in pericolo. Gli altri tre feriti sono stati invece portati dalle ambulanze delle sedi di soccorso della zona arrivate sul posto, all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti: uno di 25 anni ha riportato traumi giudicati di media gravità, mentre gli altri due, di 17 e 19 anni, sono risultati feriti in modo più lieve. Sul posto, insieme ai soccorsi sanitari e alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del locale distaccamento. Inevitabili i disagi al traffico nel tratto di strada interessato dall’incidente, coordinato dagli stessi carabinieri.

Settimo Baisi