Scontro tra auto e moto. Grave centauro di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è rimasto seriamente ferito in uno scontro tra la sua moto e un’autovettura, avvenuto nella tarda serata di lunedì in via dell’Artigianato a San Martino in Rio. È accaduto poco dopo le 23. Sul posto sono arrivati gli operatori dell’ambulanza della Croce rossa di Correggio, raggiunti dal personale dell’autoinfermieristica. Era stata mobilitata anche l’automedica della sede di Novellara, poi rientrata quando è stato appurato che le condizioni del giovane ferito non apparivano particolarmente critiche. È stato comunque trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio.

E ieri mattina due feriti in una sbandata in auto avvenuta in viale Vittorio Veneto a Correggio, con intervento di due ambulanze per trasportare le persone coinvolte in ospedale. Le loro condizioni non risultano preoccupanti. Rilievi della polizia locale della Pianura Reggiana.