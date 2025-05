Scoppia una rissa in piazza

Si è rischiato il peggio, sabato sera in piazza a Brescello, dove un banale litigio tra due ragazzini ha dato vita a una rissa con numerosi adulti coinvolti. E’ accaduto poco dopo le 22. Pare che ci sia stato un diverbio tra minorenni. Uno di questi avrebbe colpito l’altro, con il padre della vittima che ha "ripreso" l’aggressore. Ma pochi minuti dopo sul posto sono arrivati in forze parenti e amici del presunto aggressore, pare di una famiglia nomade. Gli animi si sono scaldati, con urla e minacce. Il tempestivo intervento di polizia locale e carabinieri, oltre a quello di alcuni testimoni che erano in piazza accorsi per fare scudo attorno all’uomo preso di mira, ha evitato il peggio. Si sono vissuti alcuni minuti di tensione e di urla, ma alla fine non si registrano feriti o altre conseguenze alle persone coinvolte.