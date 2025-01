Scritte No Vax, c’è la rivendicazione. Delirio social: "Crimini sui bimbi"

Non sembrano esserci dubbi sulla matrice dei vandalismi con scritte spray sulle pareti della scuola elementare di Rolo, avvenuti nei giorni scorsi. Ai messaggi di condanna dell’episodio, apparsi anche su vari profili social di autorità e cittadini di Rolo, sono arrivate delle risposte quasi immediate di sedicenti esponenti del movimento ‘VV’, una doppia V, che contestano le norme guida in vigore in merito all’educazione sessuale che in Europa verrebbe praticata pure nelle scuole d’infanzia e primaria. "Come se possa essere normale parlare a un bambino di rapporti sessuali e altro ancora su questi temi. Questa sarà la scuola, promotrice della criminale Agenda 2030, che viene spacciata per sviluppo sostenibile, mentre è una mela avvelenata che nasconde tanti progetti diversi per sopprimere i diritti umani e favorire la pedofilia", uno degli interventi di attivisti del gruppo che avrebbe compiuto il blitz alle scuole elementari rolesi.

"C’è disagio – si legge in un altro messaggio – e danno dovuti alle enormi menzogne che vengono raccontate tutti i giorni a quei bimbi". E poi, rispondendo alle accuse di non aver rispetto per gli alunni e i più giovani, il messaggio prosegue: "In che modo ce la saremo presa con i bambini, quando denunciamo proprio crimini che vengono praticati contro di loro?". Dopo la scoperta delle scritte realizzate con spray rosso, sono stati numerosi gli interventi di condanna: non solo di comuni cittadini, ma anche da parte delle istituzioni locali, del sindaco Ruggero Baraldi, del groppo di maggioranza, dei consiglieri di opposizione di Rolo Attiva, perfino dalla parrocchia. Diversi genitori, di fronte allo stupore manifestato dai giovanissimi figli quando a scuola si sono ritrovati le scritte di colore rosso sulle pareti, hanno a loro volta condannato il gesti vandalico. I muri sono stati ritinteggiati poche ore dopo.

"Ma ci aspettiamo che si usi il pugno duro verso questi inaccettabili gesti, che non sono degni di un paese civile. A pagare – ribadiscono i consiglieri di Rolo Attiva – non devono essere gli onesti cittadini, attingendo alle casse comunali e alle risorse di tutti. A pagare i danni devono essere invece coloro che hanno commesso quei deprecabili atti".

Antonio Lecci