Se n’è andato Lucio Paderni, ex autista dello scuolabus

Addio a Lucio Paderni, ex autista dello scuolabus del Comune di Casalgrande. Aveva 74 anni. È stato ricordato per il suo carattere "molto allegro e per avere accompagnato a scuola diverse generazioni di ragazzi nei suoi 37 anni di attività. La frazione di Dinazzano piange l’autista dello scuolabus che per anni ha accompagnato alle scuole elementari centinaia di bambini". L’ex autista era molto conosciuto e stimato nel comune del comprensorio ceramico reggiano. Lucio Paderni lascia la moglie Ivana Galazzo, i figli Cristian con Claudia e Ivan con Catia, i nipoti Andrea e Riccardo, le sorelle Adele e Anna, i cognati, le cognate. I funerali del 74enne sono stati fissati per oggi pomeriggio partendo alle 15.15 dalle camere ardenti dell’ospedale Magati di Scandiano per la chiesa di Dinazzano dove alle 15.30 sarà celebrata la funzione religiosa di commiato. La salma del pensionato sarà successivamente trasferita al cimitero nuovo di Coviolo in attesa della cremazione. La famiglia ha ringraziato la dottoressa Giulia Ballestri e anche il personale dell’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco "per le amorevoli cure". I famigliari del 74enne hanno chiesto non fiori, ma offerte da devolvere a favore dell’Hospice di Montericco: le offerte saranno raccolte all’ingresso della chiesa durante le esequie di Paderni. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio e commozione a Dinazzano.

m. b.