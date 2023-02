Selfie con Maria De Filippi: l'autore abita a Boretto (Reggio Emilia)

Il selfie con Maria De Filippi

Boretto (Reggio Emilia), 28 febbraio 2023 - Un banale selfie, ma scattato in un momento quantomeno inopportuno, ha attirato ire, offese e commenti tutt’altro che positivi alle due persone che hanno chiesto una foto ricordo a Maria De Filippi, alla camera ardente del marito Maurizio Costanzo, deceduto poche ore prima, a Roma.

Tra una stretta di mano e l’altra, è stato chiesto alla De Filippi di posare per una foto ricordo. Situazione filmata da altre persone presenti e che ha fatto il giro del web e dei mass media, attirando commenti furiosi, anche di Sabrina Ferilli. Uno di loro, l’uomo, risulta risiedere a Boretto, nella Bassa Reggiana.

In visita a Roma, essendo ammiratore di Costanzo, e forse pure della moglie, si è recato alla camera ardente. Forse abituato a scattare foto ricordo con vip dello spettacolo, stavolta non ha pensato che quella foto, in quel luogo e in quel momento, avrebbe scatenato un putiferio, tanto che poco dopo l’ha postata sulla sua pagina social.

Ma ben presto l’ha dovuta cancellare, così come ha cancellato il suo stesso profilo sul web, per non essere subissato in modo diretto da commenti e insulti. A Boretto sono stati in diversi a riconoscere il compaesano, non appena viste le foto del selfie contestato. E anche dal paese non sono mancati i commenti negativi per quel gesto, quasi sembra banale, ma giudicato fuori luogo.

Ma in paese c'è pure chi lo "difende", ritenendo che "ci sono fatti ben più gravi nella vita". Il borettese, sul treno che da Roma lo riportava in Emilia, è stato notato "sotto choc" da alcuni testimonii.