Nuovi disagi al traffico sul ponte del Po tra Boretto e Viadana. Da domani e fino al termine dell’intervento, previsto per il 20 febbraio, si torna a viaggiare a senso unico alternato, regolato da semaforo o movieri e con limite di velocità a 30 km all’ora, dalle 8,30 alle 17,30, per consentire lo svolgimento in sicurezza del potenziamento del sistema di monitoraggio strutturale del ponte.

La presenza degli operatori rende necessario restringere la carreggiata. Si era parlato nei giorni scorsi di lavori temporanei, che dovevano già essere conclusi. Ma a quanto pare sono necessari altri interventi. Problemi anche sull’altro ponte, tra Guastalla e Dosolo, sempre per lavori in corso, con code e disagi soprattutto negli orari di punta.