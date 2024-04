Serra di droga nell’armadio: patteggia

Davanti al giudice Sarah Iusto, ha patteggiato 6 mesi, con pena sospesa, più 1032 euro di multa, il 36enne Lorenzo Felici, di Villa Minozzo: nell’armadio della sua camera da letto era stata trovata una serra con dentro una pianta di marijuana, droga e materiale per il confezionamento. Il giovane, difeso dall’avvocato Danilo Giovanelli, era stato trovato in possesso di oltre due etti tra marijuana e hashish: arrestato dai carabinieri di Villa Minozzo, doveva rispondere di detenzione e spaccio di droga. Tutto è partito dai controlli su una consumatrice di sostanze stupefacenti, trovata il 28 marzo in possesso di 7 grammi di marijuana: le indagini dei carabinieri hanno portato a perquisire, in collaborazione con un’unità cinofila della polizia provinciale, l’abitazione del 36enne: oltre alla pianta, alta 75 centimetri, c’erano un involucro con 5 grammi di hashish, qualche dose di marijuana e un bilancino di precisione. Sotto il letto c’era un setaccio con 58 grammi di marijuana tritata, un vaso da notte con 90 grammi di sfalcio di foglie e rami di canapa indica. Il giovane ha anche consegnato buste in cellophane con chiusura ermetica, dello stesso tipo di quelle usate per confezionare la droga trovata in possesso della donna fermata la notte precedente. Ieri il giudice ha disposto la restituzione del suo cellulare, su cui c’erano messaggi che, seppur scritti in modo criptico, erano stati ricondotti alla presunta attività di spaccio.

al. cod.