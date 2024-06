"Servono più strutture e una miglior gestione degli impianti attuali"

"Per agevolare l’attività sportiva occorre una migliore gestione degli impianti". Coalizione Civica punta sullo sport come aggregazione e crescita giovanile. A spiegare le ricette del programma della lista che candida a sindaco Fabrizio Aguzzoli è l’aspirante consigliere comunale Federico Scolari: "La Fondazione dello Sport dichiara di gestire 107 impianti sportivi a cui aderiscono 120 società. Gli impianti sono sicuramente insufficienti come numero: dobbiamo impegnarci a creare nuovi impianti, preferibilmente nei pressi delle scuole, che possano aiutare tutte le società e gli istituti scolastici a fare una sana attività sportiva ed educazione motoria. Ogni anno la Provincia spende più di 400.000 euro l’anno per portare gli studenti al mattino nelle diverse palestre della città, nelle ore curricolari di scienze motorie a scuola. Questo non è più sostenibile".

Poi aggiunge: "Vogliamo sostenere le società sportive che accolgono i ragazzi di famiglie in difficoltà e che troppo spesso restano tagliati fuori dalle attività sportive per i costi delle rette. Sarebbe il primo passo per la prevenzione del disagio giovanile e per insegnare un corretto stile di vita a tutte le fasce della popolazione. Ciò ci aiuterebbe anche dal punto di vista della salute". Infine chiosa: "Vogliamo che la carica di assessore allo sport sia ricoperta da una persona competente e con esperienza diretta nell’ambito sportivo".