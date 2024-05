Sfondano il cancello del vivaio e fuggono col furgone rubato

Ladri in azione l’altra notte in un’azienda di florovivaistica con sede in via Righetta a Fabbrico. Ignoti hanno letteralmente sfondato il cancello del cortile per poi fuggire con un Iveco Daily cabinato, targato AN304PS. L’azienda derubata, la ’Rossi per il verde’ ha segnalato l’episodio ai carabinieri, lanciando anche un appello social nel caso il veicolo venisse avvistato. Il furgone ha il logo con denominazione dell’azienda sulla fiancata della cabina di guida. Non si esclude che possa essere piazzato attraverso siti internet di compra vendita. Oppure che, vista la notevole capienza, possa essere stato rubato per poter caricare eventuale bottino in occasione di altri furti nella zona. Sono in corso accertamenti per cercare di recuperare il furgone e risalire agli autori del colpo notturno.