"Sì a un hub strategico per i pediatri"

Un ordine del giorno in Provincia è stato sottoscritto dal presidente della Provincia Giorgio Zanni e dal consigliere di minoranza Giuseppe Pagliani che aveva proposto il documento iniziale per la valorizzazione delle pediatrie in libera scelta, poi emendato. Una proposta rivolta all’Ausl affinché attivi un tavolo di confronto con i pediatri di libera scelta del distretto di Scandiano e in particolare modo con quelli operanti a Scandiano e Casalgrande.

"Nel distretto di Scandiano – dicono Zanni e Pagliani – tutti i pediatri di libera scelta sono associati in medicine di gruppo e due di queste (a Castellarano e Rubiera) operano già all’interno delle rispettive case della comunità. E’ evidente che tale modello (cioè il lavoro a stretto contatto e in locali comuni) rappresenta la migliore e più efficace organizzazione per esercitare i principi di condivisione di spazi, tecnologie e scambio di know-how tra professionisti sociali e sanitari". I pediatri di libera scelta, attualmente operanti nelle rispettive pediatrie di gruppo nel distretto di Scandiano, lavorano oggi all’interno delle case della comunità unicamente nelle sedi di Rubiera e Castellarano.

"Quelli operanti – proseguono Zanni e Pagliani – nei comuni di Scandiano e Casalgrande, data anche la assoluta vicinanza degli ambulatori e sostanzialmente lo stesso bacino di utenza dei rispettivi comuni di servizi, necessiterebbero di una nuova collocazione che veda unite le due pediatrie di gruppo per migliorare l’interazione, lo scambio e la relazione tra i professionisti stessi erogando così un servizio ancora più di qualità alla cittadinanza. Si potrebbe ipotizzare un progetto specifico di organizzazione in Aft pediatrica distrettuale articolata su un eventuale hub pediatrico congiunto Casalgrande-Scandiano (da individuare) e due importanti spoke territoriali nelle due case di comunità di Rubiera e Castellarano". Il presidente della Provincia e l’esponente di Forza Italia sottolineano dunque l’impegno a dialogare con l’Ausl per attivare "un tavolo di confronto con i pediatri di libera scelta del distretto di Scandiano e in particolare modo con quelli operanti a Scandiano e Casalgrande per valutare e condividere come valorizzare al meglio e implementare le competenze dei pediatri di libera scelta all’interno della nuova e costituenda Aft (Aggregazione Funzionale Territoriale) di tipo pediatrico, a valenza distrettuale, ovvero l’evoluzione della medicina di gruppo pediatrica".

Zanni e Pagliani propongono di favorire l’ingresso dei pediatri di libera scelta nelle case di comunità di riferimento, dove possibile, sul territorio distrettuale sia hub che spoke, all’interno della Aft di tipo pediatrico, anche "preservando il principio di prossimità all’utenza del territorio, coscienti che il lavoro comune, con strumenti e dispositivi per avere un buon self help diagnostico, contribuirà senz’altro ad una migliore assistenza, migliore continuità assistenziale, minor invio a visite specialistiche esterne, minor richiesta di esami specialistici".

Matteo Barca