Si apre Urban Renaissance. È festa in via Ariosto

Sarà un giorno di festa nel solco di quella ‘Urban Renaissance’ diventata un marchio di qualità popolare. Comitato cittadino e ATI commercianti di Porta Castello promuovono oggi ‘Via Ariosto Urban Renaissance’, iniziativa che vuole superare la dimensione di centro per andare alla visione di città storica. Il ritrovo è fissato alle 9,30 alla fontana di viale Umberto I (altezza via Murri), dove tutti gli invitati saranno accolti da personaggi in costume, tra cui la duchessa Carlotta d’Orléans e vari personaggi. Ci saranno sorprese lungo il percorso verso il centro, attraverso tappe precise, come piazza Diaz, dove verrà intercettato il traffico della circonvallazione, tentando di ‘imbavagliarlo’ per qualche secondo. Quindi si passerà davanti alla Casa del Mutilato, dove sarà esposta una teca con un legno dei barconi dei profughi morti a Steccato di Cutro. Terza tappa sarà piazza del Cristo, per giungere poi a piazza della Legna, cuore pulsante di via Ariosto. La collaborazione con Confesercenti e Comre arricchirà l’iniziativa di tanti ambulanti approfittando della pedonalizzazione di via Ariosto. "L’idea si avvale di due poli catalizzatori, la Reggia di Rivalta e il centro, e consolida una connessione presente nel Dna dei reggiani", sostiene architetto Paolo Bedogni, ideatore della festa. Collaborano Insieme per Rivalta, Auser di Reggio, circolo Fenulli, Spi Cgil, Cinqueminuti e Antonio Casoli, curatore di storia locale.