Si attende il nuovo anno con "Reggio di Luna"

Reggio Emilia, 17 dicembre 2024 - Per il 31 dicembre Reggio Emilia è pronta ad accogliere “Reggio di Luna”. Una nuova festa, un nuovo concept in programma dalle 22 di San Silvestro in piazza Martiri del 7 Luglio, in centro storico. L’immaginario scelto per l’iniziativa, attinge al mondo degli storici vintage luna park. Momenti tanto attesi per le famiglie, costellati di luci e balocchi dove la cittadinanza si ritrovava per condividere dei momenti di sano e semplice divertimento. E’ questo infatti l’obiettivo della manifestazione: offrire una serata che possa abbracciare i gusti di un pubblico variegato con la promessa di far divertire le diverse generazioni. La direzione artistica dell’evento sarà a cura di Simone Ranieri – già ideatore di show per eventi internazionali quali il “World children’s day” con Papa Francesco presso lo Stadio Olimpico di Roma e di molteplici cerimonie televisive per il Giro d’Italia – che a Reggio Emilia presenta lo spettacolo “Reggio di Luna”. Il principale protagonista, al centro dell’evento, sarà proprio la città. La sua piazza, la suggestiva facciata del teatro Valli e le architetture degli edifici che saranno valorizzate da disegni luce. Il cast artistico che scenderà in pista sarà un nutrito gruppo di musicisti, cantanti e performer che animerà la festa. Alla consolle sarà presente il dj e producer Hierros, mentre ad animare la serata in musica sono attesi gli Showzer, la più grande party band italiana che fonde energia e musica ad un grande spettacolo di intrattenimento. Gli spettacoli si distinguono per l’altissimo livello artistico e qualitativo, in continua crescita. Ogni performance è un’evoluzione: musicisti, cantanti, acrobati e performer interagiscono tra loro e con il pubblico in un turbine di effetti speciali, acrobazie mozzafiato e scenografie sorprendenti. Il risultato è uno show che lascia a bocca aperta, combinando stupore, divertimento ed emozione.