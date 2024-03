Si butta dall’auto in corsa in fiamme appena in tempo e riesce a salvarsi

Casina (Reggio Emilia), 1 marzo 2024 – Si getta dall’auto in corsa in fiamme e così riesce a salvarsi: il veicolo è andato completamente distrutto. L’incidente si è verificato questo pomeriggio, verso le 14 in via Dante Alighieri, a Casina.

Sono stati attimi di terrore per il conducente della Mercedes classe B, condotta da un 54enne di Carpineti. Probabilmente all’origine dell’incendio un cortocircuito elettrico: l’auto ha preso fuoco, andando distrutta. Il conducente per fortuna è riuscito a uscire dall’auto appena in tempo: la Mercedes infatti ha poi proseguito la marcia, per uscire di strada e finire per adagiarsi su un fianco.

L’uomo era uscito per fare la spesa a Casina e stava rientrando, procedendo verso Marola dove abita: si è accorto dell’auto che bruciava e si è buttato fuori. Subito non voleva abbandonare il veicolo perché la strada era in pendenza e la macchina stava andando indietro, “per fortuna si è adagiata su un fianco e non ha proseguito la corsa dato che stavano arrivando altre macchine. “Sono stato fortunato. E ho anche salvato la spesa” dichiara al Carlino il conducente.

Sul posto i carabinieri della stazione di Casina, i vigili del fuoco di Castelnovo Monti e la polizia locale Unione Montana dei Comuni della Bassa Reggiana.