Si è spento a 85 anni Nat Pioppi

Era noto come "Il bello dei Brutos", Alfonso Pioppi, in arte Nat Pioppi, artista del celebre gruppo dei Brutos, diventato celebre negli anni Sessanta e Settanta non solo in Italia ma anche oltre oceano, per il modo di presentarsi, tra canzoni e comicità. Tante le apparizioni del gruppo in televisione. Nat Pioppi era originario di Boretto. E’ deceduto a 85 anni di età a Grugliasco, in Piemonte, dove si era trasferito da tempo. Era assistito in una casa di riposo. Negli anni Ottanta, dopo la fortunata esperienza con i Brutos, si era dedicato alla carriera solista, come cantante, esibendosi pure con grandi orchestre, in particolare in America, con esperienze perfino al fianco di artisti come Frank Sinatra e Dean Martin.

Diplomato al conservatorio di Parma, da tempo si era trasferito lontano da Boretto e aveva girato il mondo per motivi professionali, ma in paese aveva ancora delle amicizie, tornando periodicamente pure per eventi benefici. Nel Reggiano si era esibito più volte; non molti anni fa salì sul palco a Canolo di Correggio. Il decesso è avvenuto nel Torinese, per un malore improvviso nel sonno. Lascia la moglie, una figlia e una sorella.