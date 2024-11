Si premiano i Belli Europei italiani e i vincitori del concorso Cantagiro

Villa d’Este, a Rivalta, oggi accoglie l’atto conclusivo del concorso La Bella Europea Italiana e Il Bello Europeo Italiano, a partire dalle 18, per un evento promosso da Giuseppe Bucaria. Si assegnano le fasce ai vincitori del concorso, che ha avuto tappe pure sulla costa romagnola. Alle 18 apertura al pubblico, alle 18,30 un’apericena su prenotazione, dalle 20 un momento musicale con un tributo a Renato Zero e l’esibizione di Sara Iorio, del Cantagiro. Poi la passerella di Belle e Belli, aperta da Angela Luca, vincitrice del concorso femminile nel 2023.

È inoltre prevista la presentazione dei due calendari 2025 del concorso, realizzati a Villa D’Este con le partecipanti delle varie fasi del concorso di bellezza (in copertina Anna Maria Anastasi e Guido Incerti, vincitori in passato del concorso, nelle foto sopra). La finale di oggi prevede l’assegnazione delle fasce di quattro categorie, suddivise per età, con l’esito finale affidato a una competente giuria.

È infine prevista l’esibizione di otto cantanti protagonisti della finale del Cantagiro 2024. I vincitori concluderanno la serata con una sfilata in abiti da matrimonio dell’Atelier Divina di Castel San Pietro Terme di Bologna, in un finale che unisce bellezza, fascino, simpatia a musica, moda, eleganza e canzoni. a.le.