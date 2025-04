S’impara a confezionare i ’fiori della memoria’

A Casalgrande il 25 aprile sarà anticipato da ‘Memoria in fiore’, un laboratorio creativo, aperto a tutti, nella biblioteca Sognalibro giovedì 17 aprile dalle 17. L’iniziativa, svolta in collaborazione con la biblioteca e l’ufficio cultura, vuole consentire ai partecipanti di dare sfoggio della loro creatività dando vita a dei papaveri di carta ‘Simbolo di libertà, resistenza e memoria’ per poi essere utilizzati durante le celebrazioni e altri eventi correlati alla festa del 25 aprile. Per informazioni: 05229985509.