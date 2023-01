"Sindaco presente quando deve alzarsi lo stipendio"

L’assenza del sindaco e del consigliere rappresentante della maggioranza di San Martino in Rio all’approvazione del bilancio 2023 dell’Unione Comuni Pianura reggiana ha suscitato reazioni tra i consiglieri di Alleanza Civica San Martino, rappresentata nell’Unione da Daniele Erbanni. Lo stesso Erbanni, insieme ai colleghi di lista Luca Villa e Maura Catellani, contesta l’assenza del sindaco Paolo Fuccio alla seduta di bilancio: "Pare fosse in vacanza in montagna invece di presenziare a un consiglio dai temi importanti, legati al bilancio dell’Unione, a cui San Martino contribuirà con quasi 650 mila euro", dicono i consiglieri.

Erbanni, dopo il suo intervento, ha abbandonato la seduta per protesta, per l’assenza del primo cittadino. "C’era però – aggiungono da Alleanza Civica – quando è stato confermato l’aumento dello stipendio dei sindaci. Oppure quando hanno assunto una ’impiegata di staff’, ex assessore di Correggio, per supportare sindaco e assessori nelle attività politiche e di pubbliche relazioni. Mentre gli uffici comunali sono al collasso, in particolare l’ufficio tecnico e la ragioneria, fondamentali per la sussistenza economica del Comune".