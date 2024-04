Sorpresi a rubare quintali di cavi in rame

Hanno tentato di rubare mezza tonnellata di rame in un’azienda nel comprensorio ceramico reggiano: due giovani, un albanese e un rumeno, sono stati arrestati con l’accusa di furto in concorso. Nei guai sono finiti un 28enne e un 38enne (entrambi senza fissa dimora), sorpresi in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Castellarano. Il 38enne è anche accusato di reingresso illegale nel territorio italiano dopo essere stato espulso.

Il raid è stato compiuto nel pomeriggio di sabato ai danni di un’azienda in liquidazione giudiziale situata in via Stradane Secchia a Roteglia di Castellarano. Sono entrati dopo un foro alla recinzione per poi spostarsi a una cabina elettrica di trasformazione iniziando, con l’utilizzo di tronchesi, a tranciare i grossi cavi per prendere il rame.

Hanno quindi accatastato circa 500 chili di cavi di rame, ma sono stati sorpresi dai carabinieri dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini. Avevano tranciato cavi elettrici di grossa sezione in buona parte già collocati su un carrello e pronti ad essere prelevati. Sono stati dunque fermati e il colpo è stato così evitato. Fortunatamente loro azione furtiva è stata infatti interrotta dai militari dell’Arma, arrivati prontamente sul posto. I due uomini sono stati successivamente accompagnati in caserma e arrestati. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, continueranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Ieri in tribunale a Reggio si è tenuta la direttissima e il giudice Sarah Iusto ha convalidato l’arresto dei due giovani, difesi dall’avvocato Valentina Verna. La prosecuzione della direttissima è stata rinviata al prossimo 6 maggio. Il giudice ha disposto al 28enne e al 38enne l’obbligo di dimora a Modena con obbligo di permanenza notturna nell’alloggio in cui vivono.

