Sosa: "Non vedo l’ora di scendere in campo"

"Ho scelto la Reggiana perché mi sono subito piaciute sia la città che l’ambiente – queste le prime parole di Sosa da calciatore granata – anche i dirigenti del Bologna (proprietario del cartellino, ndr) mi hanno parlato molto bene della squadra e della società e quindi non ho avuto dubbi". La domanda che però tutti si fanno adesso è quando potrà effettivamente scendere in campo: "Mi sento bene, credo mi manchi un po’ di ritmo partita perché da circa 2 mesi non gioco. Sono molto motivato e soprattutto sto bene ‘di testa’ nel senso che non vedo l’ora di poter dare una mano". Poi sulle sue caratteristiche: "Sono un difensore centrale mancino, in qualche caso d’emergenza posso adattarmi a sinistra, ma preferisco il ruolo di difensore puro". Per Sosa, classe ’02, non è la prima esperienza in Italia visto che ha già all’attivo 10 presenze in A (7 da titolare) con la squadra felsinea nella stagione 22-23 agli ordini di Thiago Motta: "Conosco già il vostro campionato e mi piace molto il modo d’intendere il calcio". Poi un flash sulla sua esperienza in Mls, durante la quale ha avuto la possibilità di affrontare campioni del calibro di Leo Messi: "Un’emozione grandissima – ha spiegato Sosa – per me è il calciatore più forte di tutti i tempi e quando me lo sono trovato di fianco è stato qualcosa di incredibile. Come ho difeso? Beh, diciamo che qualche calcio mi è scappato (ride, ndr). Oltre a lui ho giocato anche contro Suarez (ex stella del Barcellona, ndr) è stato davvero un’esperienza positiva, ma adesso ho in testa solo la Reggiana".

Per vederlo in campo in una partita ‘vera’, di campionato, serviranno 10-15 giorni di ricondizionamento, ma si tratta in ogni caso di un rinforzo importantissimo anche perché c’è da mettere in conto pure la diffida di Meroni che al prossimo giallo dovrà saltare un turno. Con la lunga assenza di capitan Rozzio e i tanti impegni ravvicinati era doveroso dare a Viali un’alternativa realmente affidabile al posto di Nahounou che, invece, potrà essere ceduto in prestito per fare esperienza. Joaquin Sosa (189 cm, 80 kg) è il primo calciatore uruguaiano a vestire la maglia della Reggiana nella storia del club.

f.p.