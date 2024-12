Sostegni alle famiglie per pagare il mutuo: ecco le graduatorie

Nei giorni scorsi sono state presentate le graduatorie dei bandi promossi dall’amministrazione comunale di Rolo per favorire il sostegno delle famiglie nel pagamento del mutuo per la prima casa, oltre che per le attività extrascolastiche dei ragazzi residenti in paese.

In totale l’amministrazione guidata dal sindaco Ruggero Baraldi (foto) ha stanziano una somma di oltre 15 mila euro allo scopo di "dare supporto ai cittadini nell’ambito del sociale, cercando anche di favorire le famiglie che hanno deciso di stabilirsi nel territorio rolese".

In un piccolo paese come Rolo diventa infatti importante evitare un calo dei residenti. Operazioni come quella del supporto economico alle famiglie favorisce invece la crescita demografica e sociale della comunità locale.

Inoltre, già a settembre era stato approvato un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per i Comuni di Campagnola, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio, per il 2024. Sono state diverse le famiglie che hanno presentato domanda agli uffici comunali per accedere al fondo affitti.