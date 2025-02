Sostegno di Ascom a Bondavalli: "Lotta all’incuria fondamentale"

"Appoggio e sono grata all’amministrazione comunale per l’impegno e l’ascolto nell’affrontare la situazione del nostro centro storico": esordisce così la presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia, Monica Soncini, commentando le dichiarazioni dell’assessora Bondavalli riportate in questi giorni dalla stampa. Continua Monica Soncini: "La determinazione di intervenite sul decoro dei negozi sfitti, insieme ad altre decisioni tanto di immediata applicazione quanto strategiche come l’hub urbano adottate dall’Amministrazione, va nella direzione di valorizzare e creare una maggiore attrattività per il nostro centro storico".

"Dev’essere riattivato un circolo virtuoso – spiega Monica Soncini –. Abitare, lavorare, servizi e accessibilità, le parole usate dall’Assessora Bondavalli, sono un obiettivo molto concreto perchè la crisi del centro ha diverse cause, alcune delle quali – allontanamento dei servizi e accessibilità – si sono trascinate dietro le conseguenze su decoro, lavoro e, anche se insieme ad altre concause, sicurezza. Riportare servizi in centro e ripensare l’accessibilità e la mobilità in chiave sistemica e sovracomunale, sia privata che del trasporto pubblico, sono passaggi fondamentali per generare appetibilità sull’abitare e sull’insediamento di imprese, uffici e professioni, non solo commerciali".

"La legge regionale sugli hub urbani – conclude Monica Soncini – è il frutto di un percorso attivamente sostenuto da Confcommercio a tutti i livelli: nazionale, regionale e anche locale. Si tratta di un percorso che abbiamo condiviso con l’Amministrazione comunale precedente e proseguiamo con quella attuale. Abbiamo tutti interesse a continuare con energia il lavoro sulla città perché il valore e la qualità del territorio hanno origine in un centro sano e vitale".