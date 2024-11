Spaccio in zona stazione. Alla vista dei carabinieri nasconde la droga in bocca

Era nascosto dietro un muro in viale IV Novembre, in zona stazione a Reggio, quando è stato notato dai carabinieri del Radiomobile mentre cedeva qualcosa ad un giovane, che a sua volta consegnava una banconota, per poi dileguarsi. Notata la scena, i militari hanno ipotizzato una attività di spaccio. Quando si sono avvicinati al presunto venditore, l’uomo – un africano di 34 anni abitante in città – ha tentato di ingoiare quattro involucri di colore bianco, risultati essere cocaina, per un peso totale di un paio di grammi. E’ stato fermato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È accaduto sabato pomeriggio. Alle domande dei militari, il giovane straniero non ha fornito risposte, restando con la bocca sempre chiusa, fino a quando nell’aprirla è stato notato che all’interno c’erano alcune palline di colore bianco, che ha tentato pure di ingoiare, senza riuscirvi. All’interno delle palline c’era la cocaina, probabilmente destinata allo spaccio in quella zona, come doveva essere avvenuto poco prima, al transito dell’equipaggio della gazzella del 112. Nel corso di ulteriori controlli, l’uomo è stato trovato in possesso di varie bustine di cellophane. A quel punto il 34enne africano è stato condotto negli uffici della caserma di corso Cairoli, ed al termine delle formalità di rito si è ritrovato denunciato per il possesso della droga. La cocaina recuperata è stata sottoposta a sequestro. Il compratore della droga è riuscito ad allontanarsi.