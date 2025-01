"Sponsor del minibasket come impegno"

Dalterfood sponsor delle squadre di minibasket.

"Consapevole del proprio ruolo di impresa portavoce dei valori di storia e tradizione casearia dell’Appennino Reggiano, DalterFood Group intende essere partecipe e membro attivo della comunità locale. Una precisa volontà ben espressa nella scelta, per il secondo anno consecutivo, di sponsorizzare le squadre di minibasket di Asd L.G. Competition Castelnovo Monti’, i quali continueranno a vestire il logo ’Colline di Canossa’ sulle loro divise", si legge in una nota dell’azienda.

"Un impegno che mira a rafforzare il legame con il territorio, in cui operano i due caseifici del gruppo, e i suoi giovani atleti, offrendo loro l’opportunità di praticare uno sport sano ed educativo. Un obiettivo comune e condiviso con E80 Group, sponsor principale e partner dell’associazione", proseguono.

"Siamo felici di continuare a sostenere questo progetto perché ci permette di contribuire nella formazione e crescita dei bambini tramite i valori fondamentali dello sport – ha dichiarato Andrea Guidi, direttore generale di DalterFood Group (nella foto sopra) –. Crediamo che per questi giovani ragazzi, che fanno parte di un territorio montano, sia davvero un’opportunità importante far parte di una squadra di minibasket. Per questo siamo orgogliosi di essere vicini alle comunità locali e di vedere il logo di Colline di Canossa sulle maglie dei giovanissimi atleti anche per questo secondo anno".

Questo contributo allo sport giovanile "è solo una delle molteplici iniziative che DalterFood Group porta avanti per promuovere la sostenibilità sociale e il benessere della collettività. L’obiettivo del Gruppo è favorire lo sviluppo locale attraverso azioni concrete finalizzate a promuovere la crescita e l’educazione delle future generazioni del territorio".