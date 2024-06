Stazione, colpito alle spalle con un coccio di bottiglia

Un altro episodio di violenza brutale si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì in zona stazione. Sono stati i residenti di viale IV Novembre a dare l’allarme e a chiamare le forze dell’ordine, dopo aver sentito le urla e aver assistito all’ennesima zuffa sotto le loro finestre.

Erano circa le 3.50 quanso sono stati allertati i soccorsi per un giovane straniero che è stato trovato ferito in strada, con il suo aggressore che si era dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Al loro arrivo gli uomini dell’Arma hanno trovato il giovane – si tratta di un 24enne senza fissa dimora originario del Ghana – a terra colpito alle spalle. Stando ai racconti della vittima e dei testimoni, il ragazzo sarebbe stato aggredito alla schiena con un coccio di bottiglia. Subito medicato e stabilizzato sul posto, il 24enne è poi stato portato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova in codice rosso. Le sue condizioni si sono poi ridimensionate ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Ora i carabinieri indagano per chiarire i contorni della lite da cui è scaturita l’aggressione e per trovare il responsabile.

b. s.