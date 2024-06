Stefania Craxi in città per Tarquini e Cenini

L’ex sottosegretaria agli affari esteri Stefania Craxi, figlia di Bettino, sarà a Reggio domani sera per un incontro organizzato da Forza Italia. La presenza della senatrice servirà per incontrare anche il candidato alla poltrona da sindaco della coalizione di centrodestra Giovanni Tarquini e il presidente del Consiglio delle scuole europee Antonio Cenini, che cerca l’elezione in Europa nel nostro collegio.

All’incontro faranno gli onori di casa Gianluca Nicolini, coordinatore provinciale di Forza Italia, Davide Ganapini, suo vice, Luca Vezzani, vice coordinatore cittadino di Fi e Claudio Bassi, candidato capolista. È attesa la partecipazione all’evento di tutti gli eletti e i candidati dei berlusconiani. L’appuntamento è per domani alle 17.30 al Point Forza Italia, in via Palazzolo 8, in centro storico. Si terrà una conferenza stampa dove si tratteranno temi che riguardano sia l’Europa, sia l’Italia sia la nostra Reggio Emilia. Dopodiché seguirà una cena con tutti i candidati di Forza Italia.