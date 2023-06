Straripa il canale di Secchia, paura e danni

Strade e abitazioni allagate ieri pomeriggio nel comune di Casalgrande: momenti di grande paura dopo una bomba d’acqua che ha causato problemi e disagi a Villalunga, Sant’Antonino, Salvaterra, Veggia e in altre zone del comprensorio ceramico reggiano, compreso lo Scandianese. Garage e scantinati invasi dall’acqua. Vigili del fuoco e forze dell’ordine si sono occupati dell’emergenza maltempo con il sindaco Giuseppe Daviddi impegnato nei sopralluoghi. A Villalunga è avvenuta l’esondazione del Canale di Secchia. I carabinieri sono intervenuti per le operazioni di soccorso e controllo della circolazione stradale a Sant’Antonino e nelle vie Cadiroggio e Canaletto. Nella farmacia di Sant’Antonino quattro persone sono rimaste sorprese dall’acqua nel seminterrato. Sono state portate in salvo dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Un furgone è stato sommerso dall’acqua: il conducente è saito sul tetto ed è uscito da solo grazie all’aiuto di alcune persone. Sul posto gli operatori inviati dal 118. Criticità sono emerse per allagamenti in via Canaletto e via Cadiroggio. E’ stata attivata anche la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia che ha chiuso la strada a Sant’Antonino in via Statale e ha operato nel centro di Casalgrande in via Canaletto per l’esondazione del canale. Una famiglia di 4 persone ha trascorso la notte in un albergo dopo che l’acqua e il fango hanno invaso la casa. Danni con allagamenti pure nei pressi delle Ceramiche Refin. Molte le segnalazioni dei cittadini sui gruppi Facebook di Casalgrande per le tante situazioni problematiche che si sono verificate dopo il nubifragio. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo nella giornata di ieri, coadiuvati dai colleghi di Modena.

Ieri sera il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro ha comunicato l’esondazione "del canale di Carpi vicino alla Corte: il canale è stato chiuso e dovrebbe defluire piano piano".

A Tressano di Castellarano si è allagata una pizzeria: l’acqua ha raggiunto i 20 centimetri.

Matteo Barca