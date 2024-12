Studenti a lezione di legalità dalla guardia di finanza

A lezione di legalità economico-finanziaria dalle Fiamme Gialle. Al via il ciclo di incontri tra guardia di finanza e scuole della provincia, grazie all’intesa con l’ufficio scolastico regionale, il corpo e il ministero dell’istruzione siglata il 19 settembre scorso. I finanzieri parleranno del contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, di illeciti in materia di spesa pubblica oltre ad offrire dimostrazioni col servizio cinofili. Il programma si svolgerà su istanza degli istituti che faranno richiesta all’ufficio scolastico. L’iniziativa è già stata condotta con successo in passato.