Stupro di gruppo su una 21enne Ora i due condannati sono in cella

Le condanne comminate per una violenza sessuale di gruppo su una giovane di 21 anni, consumata nella sera del 23 giugno 2019, sono diventate definitive per quattro giovani originari di Cutro e che gravitavano su Reggio. Dovevano rispondere di aver approfittato a turno della giovane all’uscita della discoteca ‘Mascara’ di Mantova. In novembre la Cassazione aveva dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalle difese. Nel dicembre 2021 la Corte d’Appello di Brescia aveva inasprito le pene, portandole a 7 anni, per il 24enne Nicola Benigno, per il 22enne Alex Benigno e per il 23enne Salvatore Gaetano (in primo grado per tutti e tre 6 anni e 4 mesi), mentre per il 26enne Raffaele Iembo, residente a Gussola di Cremona, aveva confermato 4 anni, 2 mesi e 20 giorni. Oltre a loro era finito sott’inchiesta anche un quinto giovane, all’epoca dei fatti minorenne. Ora l’ultimo sviluppo: la squadra mobile di Crotone ha arrestato Alex Benigno e Salvatore Gaetano, che erano ai domiciliari a Cutro, eseguendo l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Brescia. Nicola Benigno era già stato portato in cella. I cinque ragazzi erano accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata, lesioni, violenza privata e furto (cellulare e 100 euro della giovane). Dopo gli abusi avevano caricato la ragazza sull’auto, per poi lasciarla sull’asfalto alle 5 del mattino, nel Veronese. Nel primo grado di giudizio tutti avevano rilasciato dichiarazioni spontanee dicendosi innocenti. Nicola Benigno aveva parlato di un rapporto sessuale consenziente, scagionando gli altri. La 21enne si era costituita parte civile tramite il legale Davide Adami.

al.cod.