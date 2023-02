Superenalotto del 16 febbraio 2023: a Fabbrico vinti 4 milioni di euro

Superenalotto a Fabbrico: Luciano Merzi ha venduto la quota fortunata

Fabbrico (Reggio Emilia), 17 febbraio 2023 - Superenalotto: una vincita record a livello mondiale. Oltre 317 milioni di euro. Una somma da capogiro, quasi da “mini manovra governativa”. Sono novanta le quote collegate al sistema vincente, denominato “Una Buona Stella”.

E a ogni quota vanno oltre quattro milioni di euro. Tra i paesi “baciati” dalla fortuna risulta pure Fabbrico, piccolo paese della Bassa Reggiana, che si aggiudica una delle vincite da oltre quattro milioni di euro. La quota vincente è stata giocata alla tabaccheria Merzi in via Matteotti, in centro a Fabbrico.

Molta la curiosità in paese, ovviamente, su questa vincita straordinaria. Ma sul nome del vincitore vige il massimo riserbo. Euforico il titolare della tabaccheria fabbricese, Luciano Merzi: “Negli ultimi giorni, in vista di questa estrazione, abbiamo venduto molte quote. Non riesco a capire chi possa essere il vincitore. Credo che possa trattarsi di un giocatore singolo, perché difficilmente si divide la spesa di una quota di soli 5 euro, come è stato in questo caso. Direi che siamo stati bravi a proporre la combinazione giusta, cercando di alternare numeri alti e bassi, pari e dispari”.

Merzi non è certo che il vincitore possa essere del paese: “Qui vengono molti clienti che abitano a Fabbrico, ma anche numerose persone di passaggio. Non ho proprio idea di chi potrebbe essere il vincitore. La quota è di soli cinque euro. Non è una giocata maxi che si riesce a ricordare…”.

Intanto, in paese è partito il toto-vincitore, con le più svariate ipotesi. Ma su tutte, emerge una speranza: “Che quei soldi possano essere finiti a persone che ne hanno davvero bisogno”.