Tac, due ecografi e una risonanza. Rinnovati i macchinari ospedalieri

L’ospedale civile della Bassa Reggiana si arricchisce di strumentazioni all’avanguardia per la radiologia e la diagnostica. Il reparto guastallese, diretto dalla dottoressa Lucia Spaggiari, ha rinnovato gran parte dei macchinari, grazie a fondi del Pnrr che hanno consentito di acquisire Tac Philips e una modernissima Risonanza magnetica, per un investimento pubblico di oltre due milioni di euro. A questi si aggiungono le donazioni di due ecografi di ultima generazione arrivate grazie all’Associazione Prevenzione Tumori e agli Amici del Dho.

Inoltre, presto saranno attive due nuove macchine per le radiografie, anche queste di ultima generazione, con i costi coperti in parte da fondi dell’Azienda Usl. Ieri mattina l’inaugurazione ufficiale con i vertici dell’Ausl, i sindaci della Bassa (con il novellarese Simone Zarantonello a rappresentare la Provincia di Reggio), direttore generale uscente Cristina Marchesi e quello in carica da febbraio, Davide Fornaciari, autorità militari, oltre al parroco don Nildo Rossi che ha impartito la benedizione religiosa, fino a rappresentanti del personale sanitario dell’ospedale guastallese. Gli spazi che ospitano il reparto radiologico della Bassa, al piano terra dell’ospedale, sono stati di recente interessati da importanti lavori di riqualificazione.

Antonio Lecci