"Tanti milioni al Mire E punti nascite chiusi"

"Per il completamento dell’ospedale per la maternità e infanzia di Reggio la Regione ha stanziato altri 29 milioni in aggiunta ai 40 già precedentemente deliberati, ma mancano ancora i finanziamenti necessari per garantire sul territorio l’assistenza alla maternità".

I consiglieri regionali della Lega Gabriele Delmonte e Maura Catellani sottolineano "la scelta politica, per noi scellerata, che è quella di aver dimenticato la sanità neonatale e infantile territoriale, come testimoniano la chiusura dei punti nascita come a Castelnovo Monti".

Gli esponenti della Lega ricordano di "non essere contrari a quello che è “in più” a vantaggio della comunità, ma di criticare ciò che toglie al territorio per centralizzare". Nel caso specifico, i quasi 70 milioni di euro costi stimati ora per il completamento del Mire, spingono i consiglieri Delmonte e Catellani a chiedere chiarezza sui conti effettivi dell’opera, lievitati rispetto alle previsioni iniziali.