Task force sulla stazione "Sia inaccessibile di notte Un tavolo urgente con Rfi"

"Rendere effettivamente inaccessibile l’interno della stazionedurante le ore notturne". È l’ipotesi avanzata dal tavolo del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito ieri mattina. Inevitabile il focus sull’omicidio di Mohamed Ali Thabet. "Dato che quasi la totalità dei soggetti critici sono richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati – spiega il prefetto Maria Rita Cocciufa che per la prima volta ha presieduto il summit – occorre coinvolgere anche Ausl, servizi sociali e i gestori dei servizi di accoglienza, specie delle comunità per minori. Oltre che in Comitato, quindi, la questione sarà esaminata in consiglio territoriale per l’immigrazione, l’apposito organo istituito in seno alla Prefettura per analizzare ad ampio spettro i riflessi del fenomeno migratorio e per prevenirne l’impatto su situazioni di ordine pubblico come quella della stazione".

Inoltre "nei prossimi giorni verrà convocata un’apposita riunione del Comitato allargata alla partecipazione di Rfi, Trenitalia e Fer, per esaminare le misure strutturali da adottare dentro la stazione, oltre che della Polizia ferroviaria, per valutarne un maggiore impiego. Verrà comunque prorogato il presidio costante delle forze di polizia per tutto il mese di giugno e verranno attivati ulteriori servizi di vigilanza e controllo dell’area della stazione".

Nel corso del vertice, il questore Giuseppe Ferrari ha illustrato le attività e i risultati conseguiti grazie all’ingente dispiegamento di forze dell’ordine disposto a partire dall’inizio del mese di maggio, che prevede la presenza fissa a rotazione di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e municipale nella zona. Mentre il sindaco Luca Vecchi ha poi riferito gli interventi per migliorare la vivibilità delle aree in questione anche dal punto di vista del decoro urbano come peraltro già anticipato in un’intervista al Carlino: "Oltre al potenziamento dell’illuminazione e del sistema di videosorveglianza, si è provveduto alla potatura degli alberi e, con apposite ordinanze, si è disposta la limitazione alla vendita di alcolici e la chiusura del passaggio pedonale retrostante al bar Marconi, il cosiddetto ‘budello’".

dan. p.