Telefono d’argento e infermieri di comunità, illustrati i progetti

Nei giorni scorsi il Circolo Livello 22 di Rolo ha ospitato un momento di condivisione su due importanti nuovi progetti per il paese quali il Telefono d’Argento e gli infermieri di Comunità. Il primo servizio si pone l’obiettivo di costruire un rapporto con gli anziani soli del paese, per monitorare la loro situazione e fare un po’ di sana compagnia. Il secondo è un progetto sperimentale rivolto a tutti i cittadini, specialmente coloro che hanno fragilità o condizioni croniche, per affiancarli e offrire una facilitazione all’accesso di servizi medici sul territorio. Anche domani, in occasione della festa "I primi di Rolo", in programma nell’area sportiva di via Pertini in paese, verranno presentati nuovamente i progetti e gli operatori incaricati di sviluppare le varie attività, destinate in particolare alle persone più "fragili" che necessitano della massima attenzione.