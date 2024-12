Tornano le prove aperte alla Fonderia di Aterballetto con 'Solo Echo' di Crystal Pite

Tornano le prove aperte alla Fonderia di Aterballetto, in via della Costituzione a Reggio, con la preparazione dell’allestimento di ’Solo Echo’. Appuntamento stasera dalle 18 per le prove della creazione della pluripremiata coreografa canadese Crystal Pite che debutta a febbraio al Comunale di Bologna.

A questo evento si aggiunge quello in programma l’11 dicembre alle 18 con le prove di Artemis Next Generation (foto), in vista dello spettacolo che in scena alle 20,30, per un evento dedicato alla danza d’autore under 35. La Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei presenta lavori coreografici di due compagnie che sostiene e coproduce. La serata si apre e si chiude con ’Akmé’ e ’Delirium’ de ’La casa oscura’, giovane compagnia emergente diretta da Sabino Barbieri e Núria Argilés.

Letture per bambini oggi alle 16,15 alla biblioteca Santa Croce di Reggio, oltre che alle 16,45 alla biblioteca San Pellegrino-Gerra di via Rivoluzione d’Ottobre.

Stasera alle 20 alla biblioteca comunale di Brescello, in piazza Mingori, c’è ’Letture in pigiama’ con narrazioni per bambini, storie a lume di candela con le lettrici del progetto ’Dietro l’angolino’. Ingresso libero senza prenotazione.

Stasera alle 21 a palazzo ducale a Guastalla torna ’Letteratura e teatro’ in preparazione alla visione dello spettacolo "Il calamaro gigante", in programma la sera successiva al teatro Ruggeri, con protagonisti Angela Finocchiaro e Bruno Stori. Se ne parla con Gino Ruozzi e Fiorello Tagliavini, per un evento aperto al pubblico e, in particolare, agli spettatori interessati ad assistere alla rappresentazione a teatro.

Oggi alle 18 a palazzo dei Principi a Correggio, una lezione di Francesco Iuliano, storico della musica, con ascolto di brani sinfonici dal War Requiem di Benjamin Britten.