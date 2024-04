Torre abbattuta sul parquet di Luzzara

Stop esterno per la Berrutiplastics Torre (38), sconfitta 64-53 a Luzzara (36) nella terzultima giornata di Divisione Regionale 2. Il 5°stop della battistrada matura già nel 1° tempo, con Carpi (15 punti) e Magnanini (11) sugli scudi, mentre tra i cittadini non bastano i 17 di Filippo Mazzi. Aggancia temporaneamente il vertice (la Torre ha una gara da recuperare) la Sampolese (38), corsara 89-57 nel posticipo di Bibbiano (18) con 19 punti di Fontanesi; le Gazze Canossa (36) cadono 60-58 sul campo della Saturno Guastalla (32) al termine di una gara in equilibrio, dove Cani e Maione, 13 punti a testa, sono i protagonisti. Marco Rustichelli trascina con 24 punti il Basket Campagnola (30) nel 71-57 interno con la Go Basket (14): oltre al figlio di Orazio, splende anche Pietri, che ne mette a segno 20. Colpo di coda delle Aquile Gualtieri (8), già retrocesse, che battono 75-67 la Pallacanestro Correggio (18) con 30 punti di Pellegrini, mentre l’Heron Bagnolo (26) supera 64-58 l’LG Castelnovo Monti (22) con 17 di Mariani Cerati. Nel girone parmense grande impresa di Sant’Ilario (16), che batte 81-64 i Fulgorati Fidenza (32) con 28 punti di Catellani; nel raggruppamento bolognese torna a sorridere Castellarano (16) grazie al 67-59 sul campo del fanalino Finale Emilia (4).