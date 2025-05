Tranciata la condotta del gas

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla, nella tarda mattinata di ieri in viale della Libertà, a Boretto, dove è stata accidentalmente tranciata una condotta del gas durante le operazioni di scavo per l’installazione della fibra ottica. I tecnici di Ireti hanno bloccato la perdita per poi riparare il tratto di condotta danneggiato. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Croce azzurra con l’autoinfermieristica di Poviglio per soccorrere un operatore che risultava aver inalato del gas. E’ stato portato in ospedale per una visita di controllo. All’arrivo dei vigili del fuoco è stato verificato lo stato di sicurezza dell’area, avvenuto con l’azione dei tecnici di Ireti, in attesa di completare la riparazione. E nel tardo pomeriggio altro intervento, sempre per fuga di gas, nella zona di San Sisto di Poviglio.