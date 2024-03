Trova la moglie dell’amico con un altro uomo: li prende a calci e pugni

Reggio Emilia, 27 marzo 2024 – Ha sorpreso la moglie del suo amico con un altro e ha preso entrambi a calci e pugni. È successo a Boretto dove un 25enne è stato denunciato dai carabinieri alla procura con le accuse di lesioni personali, minaccia, violazione di domicilio, rapina e danneggiamento.

I fatti risalgono alla notte del 25 febbraio scorso quando il giovane ha bussato alla porta della donna 35enne, moglie del marito il quale quel giorno era all’estero per lavoro, trovandola con un altro uomo. Lui pretendeva di entrare, ma lei lo ha invitato ad andarsene. Non dandosi per vinto, si è arrampicato sul balcone riuscendo a intrufolarsi nell’appartamento. Una volta all’interno, ha aggredito il presunto amante, un 27enne. La donna però è intervenuta spruzzandogli dello spray urticante, permettendo all’altro di scappare in strada e allertare i carabinieri.

Il 25enne lo ha inseguito, ma senza riuscire a raggiungerlo. Dopodiché è rientrato in casa della donna, minacciandola (“Adesso prendo un coltello e ti uccido, poi vado a cercare il tuo amico e ammazzo anche lui”, le avrebbe detto) e prendendola a pugni per poi rubarle le chiavi di casa oltre al telefonino dell’uomo fuggito.

Infine l’ha costretta ad accompagnarlo a casa in auto. La donna poi è rientrata a casa sua dove ha trovato i carabinieri chiamati dal presunto amante. Hanno raccontato tutto ai militari e presentato formale denuncia per poi andare al pronto soccorso per farsi medicare: entrambi sono stati dimessi con dieci giorni di prognosi.