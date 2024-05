Trovato con la droga, patteggia

Quattro mesi e una multa di 800 euro, con la sospensione condizionale e non menzione nel casellario. È quanto ha patteggiato davanti al giudice Sarah Iusto un 23enne finito in manette il 6 maggio a Gattatico: fermato dai carabinieri durante un controllo stradale, era risultato in possesso di droga. Nell’abitacolo c’erano tre involucri contenenti hashish, dal peso di 82 grammi, 2 grammi e 1 grammo. Il giovane aveva con sé anche un bilancino di precisione, un rotolo di pellicola per il confezionamento e un quadernino con appunti ricondotti all’attività di spaccio, con elenco di nomi e somme di denaro. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti un coltello in acciaio lungo 19 centimetri (di cui 10 di lama), intriso di hashish, e un involucro trasparente contenente una modica quantità della stessa sostanza. Dopo la convalida dell’arresto, il giovane, assistito dagli avvocati Michele Gatti ed Elena Artoni, era stato rimesso in libertà: la difesa aveva evidenziato che lui può appoggiarsi a una famiglia, ha un alloggio e un lavoro.