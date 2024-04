Tutti allo stadio

Continuano gli allenamenti della Reggiana in vista dell’importantissima sfida salvezza di venerdì sera, quando alle 20,30 al ‘Città del Tricolore’ arriverà il Cosenza. La prevendita è già attiva attraverso il circuito ‘Vivaticket’, mentre i botteghini dello stadio saranno aperti a partire dalle 19. Il club ha inoltre confermato come la ‘Giornata Granata’ avverrà in occasione del derby con il Modena, fissato per il primo maggio alle ore 18.

Questo significa che anche i 6600 abbonati dovranno acquistare il biglietto per l’evento, potendo però usufruire della prelazione sul proprio posto a partire dalle 15 di oggi e fino alle 19 di lunedì, poi ci sarà la vendita libera. Il circuito di riferimento è Vivaticket.

Nel frattempo aria sempre più burrascosa in casa Bari, con il club che ha deciso di esonerare Iachini (dopo aver già silurato Mignani e Marino) e ha affidato la squadra al tecnico della Primavera Federico Giampaolo.

Infortunio al bicipite femorale per De Luca, attaccante della Sampdoria, che ne avrà per 2-3 settimane e potrebbe rientrare proprio il 5 di maggio contro la Reggiana.

f.p.