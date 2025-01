Tutto pronto per il ritorno della Motobefana

C’è attesa a Correggio per il ritorno della Motobefana, in programma lunedì 6 gennaio, organizzata dal Bmw Motorrad Club Emilia e Emilia Road Chapter, giunta alla sua edizione numero settanta. Una manifestazione aperta a tutti i tipi di moto attuali e d’epoca, ma senza la tradizionale parata, che non si svolge per motivi legati al traffico e alla viabilità.

Il programma della giornata di festa prevede alle 8,30 di lunedì l’apertura delle iscrizioni e la consegna del materiale di cortesia, colazione agli iscritti con panini caldi e vin brulè. Alle 11,30 la premiazione delle Motobefane, alle 12 la chiusura delle iscrizioni e alle 12,30 la premiazione finale con i saluti. L’iscrizione costa 10 euro e comprende il patch della manifestazione, adesivo e il buono colazione. Come da tradizione sono numerose le moto che vengono "adattate" al tema della giornata, con decorazioni e allestimenti legati proprio alla befana, alla sua scopa e ai sacchi carichi di dolci e regali.

La Motobefana raduna ogni anno numerosi appassionati di motori e non solo, che arrivano anche da lontano, da soli o in gruppo, per iniziare in allegria una nuova stagione di raduni motoristici. Il centro storico correggese si riempie di colori e si anima di migliaia di persone.

a.le.