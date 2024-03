Ubriaco maltratta i genitori. Porterà il braccialetto elettronico

Negli ultimi anni, complice anche l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, maltrattava e minacciava di morte i suoi genitori. Fino all’ultimo episodio avvenuto quattro giorni fa, quando il figlio, rientrato in casa in evidente stato di agitazione, si è denudato. All’invito da parte dei genitori di vestirsi, è andato in escandescenza minacciandoli: "Vi uccido di botte", avrebbe gridato. La madre terrorizzata (poi sarà portata all’ospedale per un lieve malore) ha chiamato subito i carabinieri che con una pattuglia sono arrivati sul posto e hanno bloccato l’uomo, un 49enne di origini campane. Dopo aver approfondito la vicenda e ulteriori episodi passati, i militari hanno denunciato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Inoltre è scattato il codice rosso come da protocollo e la procura reggiana ha immediatamente firmato un provvedimento d’urgenza dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento come misura cautelare.

Ieri mattina, difeso dall’avvocato Andrea Davoli (nella foto) è comparso davanti al gip Luca Ramponi che ha convalidato le misure e disposto il braccialetto elettronico. L’uomo ora chiederà l’accesso al programma di riabilitazione e presa in cura del Sert per cercare di uscire dai problemi di tossicodipendenza e alcolismo.

Non era la prima volta che l’uomo si rendeva protagonisti di episodi che degenerassero nella violenza. Nel marzo 2022 era stato ammonito dal questore sempre per condotte irrispettose nei confronti dei genitori, mentre – per lo stesso motivo – era stato arrestato qualche mese dopo, nell’agosto, dai carabinieri.