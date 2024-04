Ultimato il consolidamento. Oggi riapre il ponte di Calizzo

Ultimati i lavori, oggi riapre al transito pesante il ponte sulla strada provinciale sp 9 nei pressi di Calizzo in comune di Villa Minozzo: il divieto era stato emesso il 20 marzo scorso dalla Provincia per motivi di sicurezza. La stessa Provincia ha infatti concluso un primo intervento urgente di consolidamento strutturale del ponte che potrà così tornare a essere utilizzato anche dai veicoli con massa a pieno carico superiore alle 24 tonnellate, pur permanendo il senso unico alternato regolato a vista, con limite di velocità a 30 chilometri all’ora. A seguito di un controllo eseguito dalla Provincia a numerosi ponti lungo le strade provinciali della montagna reggiana, il ponte di Calizzo era stato interdetto al transito dei mezzi pesanti dopo che i tecnici, nell’ambito dei sopralluoghi periodici che vengono effettuati sugli oltre 600 manufatti di competenza dell’ente provinciale, avevano riscontrato un degrado ad alcune travi. Sempre sulla strada provinciale Sp 9, la Provincia sta anche effettuando in questi giorno il primo di una serie di sei interventi di messa in sicurezza dell’importante arteria che attraversa il territorio comunale da Villa Minozzo a Civago, per un importo di 1,75 milioni di euro di cui 1,45 milioni finanziati dai Ministeri dei Trasporti e dell’Economia. Risorse destinate a risolvere gran parte delle criticità presenti su questo tratto appenninico. I primi lavori, che potranno comportare l’istituzione di sensi unici alternati, interesseranno proprio i tratti nei pressi dell’abitato di Calizzo.

"Ringrazio la Provincia per questa attenzione alle strade della montagna – afferma il sindaco Elio Ivo Sassi –, per noi la Sp 9 è fondamentale, è la nostra strada ‘statale’ che attraversa tutto il nostro territorio, da Gatta a Febbio, Civago e attraverso il Passo delle Radici ci mette in collegamento con la Toscana. Avere cura di questa strada interregionale vuol dire avere attenzione al territorio montano".

s. b.