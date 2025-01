Un classico: ’Natale in casa Cupiello’

Al teatro Asioli di Correggio stasera alle 20,30 prosegue la rassegna di spettacoli con "Natale in casa Cupiello" di Edoardo De Filippo, con Luca Saccoia, maschere e pupazzi di Tiziano Fario, per la regia di Lello Serao. Lo spettacolo, fedele al testo di Eduardo, evoca le vicende della famiglia Cupiello, aprendo uno squarcio dentro l’immaginario e la memoria di ogni spettatore. Un sogno che prende vita attraverso il teatro di figura nel quale l’attore Luca Saccoia s’immerge riemergendone come "Tommasino" che rivive e fa rivivere quel "Natale" che ci accompagna ormai da novant’anni.