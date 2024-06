Un incontro sull’omicidio. Matteotti

A pochi giorni dal centenario della morte, avvenuta il 10 giugno del 1924, questa sera in centro storico si terrà un interessante incontro in ricordo della figura di Giacomo Matteotti, deputato rapito ed ucciso da una squadra fascista cento anni fa. Alle ore 21, al Circolo Berneri in via don Minzoni 1/D, lo storico reggiano Mirco Carrattieri conduce la serata dal titolo "Giacomo Matteotti - 100 Anni dopo" incentrata sulla frase iconica del politico antifascista che disse "Uccidere pure me, ma l’idea che è in me non la ucciderete mai".