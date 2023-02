Un malore si porta via ’Batto’

Cordoglio a Novellara per la scomparsa di Giuliano ’Batto’ Battini, imprenditore di 62 anni, contitolare della Torneria Errebi, azienda attiva nella zona industriale del paese. È stato vinto da un malore improvviso che lo ha colpito nel sonno, nella sua abitazione in via della Costituzione. Appassionato di bici e moto, lascia la moglie Nicoletta Benevelli, la figlia Veronica, le sorelle, un fratello e altri parenti. I funerali – affidati all’agenzia Bonini – si terranno oggi alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Novellara. Eventuali offerte da devolvere a favore della Lega del Cuore di Reggio.