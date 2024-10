Un membro dello staff del sindaco si dimette. Aperto il bando

Voci insistenti parlano di dimissioni dovute soprattutto al presunto clima di tensione che si sarebbe creato all’interno della macchina amministrativa comunale, mentre dal municipio sostengono "normali questioni personali" nell’avvicendamento di istruttore amministrativo dello staff del sindaco.

Di certo è che il Comune di San Martino in Rio è alla ricerca, da fine settembre, di un nuovo operatore da assumere a tempo pieno e determinato, indicativamente per un paio d’anni, fino al termine del mandato dell’attuale giunta comunale. Ed è stato emesso un avviso pubblico per le selezioni, con le candidature da presentare entro le 12 del 21 ottobre prossimo, utilizzando esclusivamente la piattaforma unica di reclutamento (www.inpa.gov.it).

Si cercano persone con capacità di gestione delle relazioni interne a supporto dell’attività dell’amministrazione, sindaco e giunta, competenze nella gestione delle comunicazioni esterne dei servizi erogati alla cittadinanza e delle attività istituzionali e non dell’amministrazione, flessibilità e collaborazione con la struttura organizzativa dell’ente pubblico locale.