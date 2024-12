Un nuovo murale abbellisce la Casa della Carità. Oggi la presentazione dell’opera di Chiara Zuarri

"Questa settimana abbiamo fatto crescere una foresta tropicale". L’artista e decoratrice Chiara Zuarri commenta soddisfatta la sua collaborazione con Casina dei Bimbi per la realizzazione di un murales all’interno della Casa della Carità San Michele Arcangelo di Pieve Modolena. "Un’iniziativa nata con l’intento di dare gioia agli ospiti della casa protetta – spiega Claudia Nasi, presidentessa di Casina dei Bimbi – . Chiara ha dipinto per due settimane, integrandosi nella routine della struttura". Casina dei Bimbi da molti anni contamina il mondo dei bambini con quello dei nonni, organizzando laboratori creativi come CasinaLab e NonnoLab. "Cerchiamo di fare molte cose per i bambini ma a volte tendiamo a dimenticarci delle tante persone che sono ospiti nelle case protette. Speriamo che altri artisti vogliano partecipare". Il murales sarà inaugurato questa mattina alle 10,30 alla presenza di un piccolo gruppo di studenti della Scuola Secondaria di primo grado di Quattro Castella, che eseguirà brani Natalizi. L’evento è aperto alla cittadinanza con piccolo rinfresco finale.

m.r.