Un operatore alla sicurezza per la vigilanza non armata

Coopservice, azienda leader in Italia nei servizi integrati, con esperienza quarantennale e sedi su tutto il territorio nazionale, è in cerca di OperatoreOperatrice sicurezza – AddettoAddetta vigilanza non armata. Attività: la risorsa si occuperà di custodia, sorveglianza e di fruizione di siti e immobili; gestione portinerie; controllo ingressouscita del personale, ricevimento utenza; controllo merci in entrata e in uscita, imbustamento prodotti degli utenti; smistamento posta eo comunicazioni varie; gestione chiavi e telefoni, gestione del Registro di servizio; uso videoterminale, controllo visivo al monitor del funzionamento degli impianti tecnologici presso la portineria. Le caratteristiche del candidato ideale: esperienza nella vigilanza non armata, buone capacità relazionali e comunicative, patente B e auto. Disponibilità a lavorare su turni, con una buona condotta morale e senza precedenti penali. Sede di lavoro: Reggio. Tutte le candidature per le posizioni aperte saranno accolte e verranno valutate sulla base delle esperienze e delle competenze. Qualifica Istat: Tecnici dei servizi di sicurezza privati e professioni assimilate.